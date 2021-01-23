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Саночник Семён Павличенко завоевал серебро на этапе Кубка мира в Иглсе

Саночник Семён Павличенко завоевал серебро на этапе Кубка мира в Иглсе
Другие / Прочие виды спорта 0
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Российский саночник Семён Павличенко занял второе место на этапе Кубка мира в Иглсе (Австрия). Победу одержал немец Феликс Лох, опередивший Павличенко по сумме двух заездов на 0,006 секунды. Третьим стал немец Йоханнес Людвиг.

Россиянин Роман Репилов показал 11-й результат. У Павла Репилова и Александра Горбацевича, перевернувшихся на большой скорости на финишном участке, соответственно 17-е и 25-е время. Серьёзных травм российские саночники избежали.

Санный спорт. Кубок мира. Восьмой этап. Иглс, Австрия
Мужчины. Одноместные сани

1. Феликс Лох (Германия) – 1.39,771.
2. Семён Павличенко (Россия) – 1.39,777.
3. Йоханнес Людвиг (Германия) – 1.39,987…
11. Роман Репилов (Россия) – 1.40,504…
17. Павел Репилов (Россия) – 1.40,795…
25. Александр Горбацевич (Россия) – 1.41,812.

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