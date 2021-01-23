«Никто не пошёл бы на такую жертву». Рёте — о подозрении в умышленном завале Большунова

Серебряный призёр скиатлона на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) норвежец Сьюр Рёте ответил Александру Большунову и тренеру Юрию Бородавко, которые прямо и косвенно высказали мнение, что в падении лидера сборной России и Ханса Кристера Холунда в повороте на последний спуск виновата командная тактика норвежцев.

«Мы все знали, что тут разыгрываются места на чемпионат мира. Никто из нас не пошёл бы на такую жертву», — приводит слова Рёте Dagbladet.

Большунов практически до финиша боролся за медали с пятью норвежцами. На повороте на последний спуск Александр и Холунд упали, влетели в заградительную сетку, сломали палки и выбыли из борьбы за медали, отстав на финише на 20 секунд. Большунов стал пятым, Холунд — шестым.

Бородавко — о падении Большунова: не обвиняю норвежцев, но закрадываются сомнения