«Никто не пошёл бы на такую жертву». Рёте — о подозрении в умышленном завале Большунова
Серебряный призёр скиатлона на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) норвежец Сьюр Рёте ответил Александру Большунову и тренеру Юрию Бородавко, которые прямо и косвенно высказали мнение, что в падении лидера сборной России и Ханса Кристера Холунда в повороте на последний спуск виновата командная тактика норвежцев.
«Мы все знали, что тут разыгрываются места на чемпионат мира. Никто из нас не пошёл бы на такую жертву», — приводит слова Рёте Dagbladet.
Большунов практически до финиша боролся за медали с пятью норвежцами. На повороте на последний спуск Александр и Холунд упали, влетели в заградительную сетку, сломали палки и выбыли из борьбы за медали, отстав на финише на 20 секунд. Большунов стал пятым, Холунд — шестым.
Бородавко — о падении Большунова: не обвиняю норвежцев, но закрадываются сомнения
Большунов свалился в снег во время битвы с норвежцами. Сам виноват или «помогли»?
Тренер сборной России сказал, что это был странный эпизод. И пригрозил ответом.
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