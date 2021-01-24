Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Призёр чемпионата мира лыжник Чеботько погиб в ДТП

Призёр чемпионата мира лыжник Чеботько погиб в ДТП
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Казахстанский лыжник Николай Чеботько погиб в ДТП в возрасте 38 лет, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Казахстана.

Сообщается, что ДТП произошло в ночь на 24 января недалеко от посёлка Боровое.

«Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан от имени всего спортивного сообщества страны выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая Чеботько. Мы разделяем вместе с вами боль невосполнимой утраты. Мы все запомним его как талантливого лыжника, настоящего олимпийца, прекрасного человека», — говорится в сообщении.

Николай Чеботько — заслуженный мастер спорта Казахстана, многократный чемпион страны, бронзовый призёр чемпионата мира в командном спринте (2013), победитель командного спринта на этапе Кубка мира (2012), многократный победитель и медалист гонок на Азиатских играх.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021