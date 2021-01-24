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Призёр чемпионата мира лыжник Чеботько погиб в ДТП

Казахстанский лыжник Николай Чеботько погиб в ДТП в возрасте 38 лет, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Казахстана.

Сообщается, что ДТП произошло в ночь на 24 января недалеко от посёлка Боровое.

«Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан от имени всего спортивного сообщества страны выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая Чеботько. Мы разделяем вместе с вами боль невосполнимой утраты. Мы все запомним его как талантливого лыжника, настоящего олимпийца, прекрасного человека», — говорится в сообщении.

Николай Чеботько — заслуженный мастер спорта Казахстана, многократный чемпион страны, бронзовый призёр чемпионата мира в командном спринте (2013), победитель командного спринта на этапе Кубка мира (2012), многократный победитель и медалист гонок на Азиатских играх.