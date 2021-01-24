Крюгер: норвежцы хорошо справляются и без Клебо

Норвежский лыжник Симен Крюгер поделился мнением о составе команды на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Этап пропускает лидер национальной команды Йоханнес Клебо, решивший лучше подготовиться к возвращению к соревнованиям. В случае возвращения Клебо кто-то из норвежских лыжников потеряет место в команде.
Накануне норвежцы заняли весь пьедестал в скиатлоне. Лидер общего зачёта россиянин Александр Большунов стал пятым.
«Йоханнес решил не ехать. А мы впятёром выступаем здорово, хорошо справляемся. Не буду ничего говорить, но пока нам не давали никаких сигналов о составе.
Буду честен, мы впятером выступаем очень хорошо. Но, конечно, если Йоханнес будет готов, то ситуация изменится. Мы понимаем, насколько он силён, когда находится в форме. Но сейчас пять лучших норвежских лыжников удачно выступают на Кубке мира», — цитирует Крюгера VG.
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