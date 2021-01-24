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Норвегия выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Лахти, Россия — четвёртая

В Лахти (Финляндия) на этапе Кубка мира по лыжным гонкам состоялась женская эстафета. Победу одержала сборная Норвегии, которую представляли Тириль Уднес Венг, Терезе Йохауг, Хелене Марие Фоссехолм и Хейди Венг. Норвежки преодолели дистанцию за 49 минут и 34 секунды.

Второе место заняла сборная Швеции. Третье — Финляндии.

Российская команда, в которую вошли Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Мария Истомина, завершила гонку на четвёртом месте. Россиянки отстали от победителей на 1 минуту 30 секунд.

Лыжные гонки. Лахти, Финляндия

Эстафета, женщины

1. Норвегия (Тириль Уднес Венг, Терезе Йохауг, Хелене Марие Фоссехолм и Хейди Венг) — 49:34,4

2. Швеция (Шарлотта Калла, Эмма Рибом, Ловиса Модиг, Эбба Андерсон) — +42,9

3. Финляндия (Юханна Матинтало, Кертту Нисканен, Лаура Мононен, Криста Пярмякоски) — + 59,5

4. Россия (Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Мария Истомина) — + 1.30,7