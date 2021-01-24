Норвежцы выиграли эстафету на этапе КМ в Лахти, россияне с Большуновым — на третьем месте
Норвежские лыжники выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Российская команда в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Александра Большунова заняла третье место.
Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия. Эстафета, мужчины. Смешанная. 4x7,5 км
1. Норвегия — 1:07.56,8
2. Финляндия — +40,9
3. Россия — +42,1
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