Финский лыжник подрезал Большунова на финише. Тот отмахнулся

Финский лыжник Йони Мяки подрезал россиянина Александра Большунова на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Россиянин отмахнулся от Мяки и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников.