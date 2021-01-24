Российскую команду с Большуновым дисквалифицировали с эстафеты на этапе КМ в Лахти

Российскую команду с Александром Большуновым дисквалифицировали с эстафеты на этапе КМ в Лахти. Причиной послужило неспортивное поведение лидера российской сборной.

Финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова, тот отмахнулся от Мяки и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников.

При этом россияне всё равно завоевали бронзовую медаль гонки. На пьедестал поднялась вторая российская команда в составе Ильи Семикова, Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова.