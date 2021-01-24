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Большунов извинился перед финскими лыжниками за неспортивное поведение на финише

Большунов извинился перед финскими лыжниками за неспортивное поведение на финише
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Александр Большунов извинился за неспортивное поведение на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова, тот отмахнулся от Мяки и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников.

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