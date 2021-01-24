Финский лыжник получил травму руки после того, как в него врезался Большунов

Финский лыжник получил травму после того, как в него врезался россиянин Александр Большунов после финиша эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). После случившегося один из представителей финской сборной держался за руку.

На финише финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова, тот отмахнулся от Мяки и ударил его палкой. За неспортивное поведение российская команда с Большуновым была дисквалифицирована.