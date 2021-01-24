Егор Сорин: мы убеждены, что финскую команду однозначно должны дисквалифицировать

Егор Сорин прокомментировал дисквалификацию российской команды с Александром Большуновым с эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). На финише финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова, тот отмахнулся и ударил его палкой. За неспортивное поведение российская команда с Большуновым была дисквалифицирована.

«Мы убеждены, финскую команду однозначно должны дисквалифицировать. Саша чётко занял правый коридор, финн начал перестраиваться. Конечно, он это чувствовал. Был контакт по лыжам два раза, и это Сашу вывело на эмоции. То, что было после финиша, тоже рассматривают. Но гоночный инцидент, конечно, должны рассмотреть в плане дисквалификации Финляндии. Если не будет принято решение о дисквалификации, то тренеры уже пошли подавать протест», — сказал Сорин в эфире Матч ТВ.