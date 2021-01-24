Иверсен — о ситуации с Большуновым: корни растут из вчерашнего инцидента. Это за гранью

Победитель скиатлона на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) норвежец Эмиль Иверсен прокомментировал дисквалификацию российской команды с Александром Большуновым с эстафеты. На финише финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова, тот отмахнулся и ударил его палкой. За неспортивное поведение российская команда с Большуновым была дисквалифицирована.

«Корни растут из вчерашнего инцидента. Это уже немного за гранью. Возможно, Большунову нужно покататься наедине с собой, подышать поглубже, как и всем нам. Что касается второго места Финляндии, то было здорово и удивительно видеть там эту команду», — приводит слова Иверсена NRK.

При этом россияне всё равно завоевали бронзовую медаль гонки. На пьедестал поднялась вторая российская команда в составе Ильи Семикова, Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова.