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Иверсен — о ситуации с Большуновым: корни растут из вчерашнего инцидента. Это за гранью

Иверсен — о ситуации с Большуновым: корни растут из вчерашнего инцидента. Это за гранью
Другие / Лыжный спорт 0
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Победитель скиатлона на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) норвежец Эмиль Иверсен прокомментировал дисквалификацию российской команды с Александром Большуновым с эстафеты. На финише финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова, тот отмахнулся и ударил его палкой. За неспортивное поведение российская команда с Большуновым была дисквалифицирована.

«Корни растут из вчерашнего инцидента. Это уже немного за гранью. Возможно, Большунову нужно покататься наедине с собой, подышать поглубже, как и всем нам. Что касается второго места Финляндии, то было здорово и удивительно видеть там эту команду», — приводит слова Иверсена NRK.

При этом россияне всё равно завоевали бронзовую медаль гонки. На пьедестал поднялась вторая российская команда в составе Ильи Семикова, Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова.

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