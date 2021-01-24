Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Финн, подрезавший Большунова: он применил хоккейный приём. Хоть корпусом попал

Финн, подрезавший Большунова: он применил хоккейный приём. Хоть корпусом попал
Другие / Лыжный спорт 0

Финский лыжник Йони Мяки прокомментировал ситуацию с россиянином Александром Большуновым в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). На финише Мяки подрезал Большунова, тот отмахнулся и ударил его палкой. За неспортивное поведение российская команда с Большуновым была дисквалифицирована.

«Большунов применил хоккейный приём. Он промахнулся палкой, когда мы шли на финише. Но хоть корпусом попал», — приводит слова Мяки Expressen.

При этом россияне всё равно завоевали бронзовую медаль гонки. На пьедестал поднялась вторая российская команда в составе Ильи Семикова, Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова.

Победителями эстафетной гонки стали норвежцы Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Сьюр Рёте и Симен Хегстад Крюгер.

Тренер сборной Норвегии: я в шоке. У нас лыжные гонки, а не бои без правил
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021