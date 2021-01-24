Финн, подрезавший Большунова: он применил хоккейный приём. Хоть корпусом попал

Финский лыжник Йони Мяки прокомментировал ситуацию с россиянином Александром Большуновым в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). На финише Мяки подрезал Большунова, тот отмахнулся и ударил его палкой. За неспортивное поведение российская команда с Большуновым была дисквалифицирована.

«Большунов применил хоккейный приём. Он промахнулся палкой, когда мы шли на финише. Но хоть корпусом попал», — приводит слова Мяки Expressen.

При этом россияне всё равно завоевали бронзовую медаль гонки. На пьедестал поднялась вторая российская команда в составе Ильи Семикова, Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова.

Победителями эстафетной гонки стали норвежцы Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Сьюр Рёте и Симен Хегстад Крюгер.