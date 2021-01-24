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Подрезавший Большунова финн пожаловался FIS на травму. У него распухла рука

Подрезавший Большунова финн пожаловался FIS на травму. У него распухла рука
Другие / Лыжный спорт 0
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Финский лыжник Йони Мяки пожаловался в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) на травму, сообщает Ilta-Sanomat. Сообщается, что у него распухла рука после столкновения с россиянином Александром Большуновым.

На эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) Мяки подрезал Большунова, тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда с Большуновым была дисквалифицирована.

При этом россияне всё равно завоевали бронзовую медаль гонки. На пьедестал поднялась вторая российская команда в составе Ильи Семикова, Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова.

Победителями эстафетной гонки стали норвежцы Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Сьюр Рёте и Симен Хегстад Крюгер. Сборная Финляндии (Пертту Хювяринен, Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Йони Мяки) финишировала второй.

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Источник: Ilta-Sanomat

Автор: Арина Ершова

Заглавное фото: twitter.com/MakiJoni

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