Подрезавший Большунова финн пожаловался FIS на травму. У него распухла рука

Финский лыжник Йони Мяки пожаловался в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) на травму, сообщает Ilta-Sanomat. Сообщается, что у него распухла рука после столкновения с россиянином Александром Большуновым.

На эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) Мяки подрезал Большунова, тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда с Большуновым была дисквалифицирована.

При этом россияне всё равно завоевали бронзовую медаль гонки. На пьедестал поднялась вторая российская команда в составе Ильи Семикова, Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова.

Победителями эстафетной гонки стали норвежцы Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Сьюр Рёте и Симен Хегстад Крюгер. Сборная Финляндии (Пертту Хювяринен, Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Йони Мяки) финишировала второй.