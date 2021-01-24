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Иверсен — о поведении Большунова: видел такое только на вечеринке в родном Мерокере

Иверсен — о поведении Большунова: видел такое только на вечеринке в родном Мерокере
Другие / Лёгкая атлетика 0

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал конфликт россиянина Александра Большунова и финна Ионы Мяки в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). На финише эстафетной гонки Мяки подрезал Большунова, тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников, однако этот момент не попал в видеообзор. За неспортивное поведение российская команда с Большуновым была дисквалифицирована.

«Видел такое только на вечеринке в родном Мерокере. Перед глазами та картинка появилась. Но никогда не видел ничего подобного на длинной дистанции. Постыдное поведение Большунова», — цитирует Иверсена Expressen.

Россияне завершили гонку на третьем месте, но из-за дисквалификации результат был аннулирован.

Удар палкой и эмоции Большунова на финише — в видеообзоре эстафеты на этапе КМ в Лахти
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