Тренер сборной России Крамер: мы не согласны с судьями, Мяки закрыл дверь для Большунова

Тренер российской сборной по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал инцидент, который произошёл на финише мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). На финише эстафетной гонки финн Йони Мяки подрезал россиянина Александра Большунова, тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников, однако в видеообзор этот момент не попал. За неспортивное поведение российская команда с Большуновым была дисквалифицирована.
«Не первый раз захожу в судейскую комнату. И много раз они объясняют, что, если ты впереди, должен следовать по выбранной дорожке. Финн увидел, что Большунов идёт справа, и после этого начал двигаться ближе к краю. Он приложил дополнительные усилия, чтобы закрыть дверь для Большунова. А затем началась эта заварушка.
Мы согласны с тем, что Большунов повёл себя некрасиво, и разделяем решение судей. Но эта ситуация началась на трассе. Так что мы не согласны с судьями», — цитирует Крамера NRK.
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