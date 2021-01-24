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Видео: Большунов врезается в финских лыжников после финиша в эстафете на этапе КМ в Лахти

Российская команда лыжников была дисквалифицирована с эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) за неспортивное поведение Александра Большунова.

На финише эстафетной гонки финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова, тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников.

Посмотреть видео можно на странице Eurosport в «Твиттере». Права на видео принадлежат Eurosport.

При этом россияне завоевали бронзовую медаль гонки. На пьедестал поднялась вторая российская команда в составе Ильи Семикова, Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова. Победителями эстафетной гонки стали норвежцы Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Сьюр Рёте и Симен Хегстад Крюгер. Сборная Финляндии (Пертту Хювяринен, Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Йони Мяки) финишировала второй.