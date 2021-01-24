Иверсен: Россия сегодня унижена и на трассе, и за её пределами

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен раскритиковал россиянина Александра Большунова за инцидент, произошедший на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). На финише эстафетной гонки финн Йони Мяки подрезал Большунова, тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников, однако в видеообзор этот момент не попал. За неспортивное поведение российская команда с Большуновым была дисквалифицирована.

«Очень некрасиво, стыдно. Сегодня будет тяжёлый день для России. Они унижены и на трассе, и за её пределами. Большунов сегодня хорошо себя раскрыл. Ему теперь надо залечь на дно и работать над произошедшим. Дисквалификация? Не думаю, что его надо дисквалифицировать», — приводит слова Иверсена VG.

Тренер сборной России Маркус Крамер после гонки признал, что Большунов повёл себя некрасиво, но возложил ответственность на Мяки.