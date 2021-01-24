Иверсен: на месте финна сразу же ударил бы Большунова в ответ
Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал ситуацию с россиянином Александром Большуновым, которая произошла на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). На финише финн Йони Мяки подрезал Большунова, тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда с Большуновым была дисквалифицирована.
«Будь я на месте финна, встал бы и сразу же ударил Большунова в ответ», — приводит слова Иверсена VG.
При этом россияне завоевали бронзовую медаль гонки. На пьедестал поднялась вторая российская команда в составе Ильи Семикова, Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова. Норвежцы стали победителями гонки.
Иверсен: Россия сегодня унижена и на трассе, и за её пределами
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