Харри Кирвесниеми: не удивлюсь, если Большунова даже не пустят на этап Кубка мира в Фалун

Шестикратный бронзовый призёр Олимпийских игр бывший лыжник Харри Кирвисниеми поделился мнением об инциденте, который произошёл в концовке мужской эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

На финише эстафетной гонки финн Йони Мяки подрезал россиянина Александра Большунова, тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников, однако этот момент не попал в видеообзор. За неспортивное поведение российская команда с Большуновым была дисквалифицирована.

«Совершенно безумный поступок. Удар палкой — это уже плохо, а потом ещё этот непонятный подкат после финиша. Само собой, апелляцию России отклонили. Никаких нарушений там не было. Мяки был явно впереди, когда началась борьба на финише, а Большунов тщетно пытался пройти его сбоку. Опыт должен подсказывать, как вести себя в такой ситуации. Йони поступил именно так, как должен был.

Не удивлюсь, если Большунова даже не пустят в Фалун (на следующий этап Кубка мира. — Прим. «Чемпионата»). Он вернётся на трассу очень злым, и нужно надеяться, что он выльет свою злобу куда-то ещё, а не на соперников», — цитирует Кирвисниеми Ilta-Sanomat.