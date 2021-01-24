Отец Большунова: это просто скотство. Нужно подходить по-русски и давать в морду

Александр Большунов — старший, отец российского лыжника Александра Большунова, прокомментировал инцидент, произошедший на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Финн Йони Мяки подрезал Большунова, тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

«Это эмоции, и вчера падение не просто так было. Это просто скотство, это не нужно терпеть! Нужно бороться в честной борьбе.



У финна слева была дорожка, но он почему-то начал смещение в сторону Саши. Раньше было намного справедливее: когда зашёл в створ, нельзя пересекать путь. И сейчас первое касание было финна, он наехал на лыжи Саше. Если им не отвечать, то они Россию будут унижать. Это всё на эмоциях было, прекрасно его понимаю, ничего страшного. По мне, это негодяи, типа, он не видел и смещался. Он просто нагло Сашу убирал с лыжни и выгонял в рекламные щиты. На видео видно, что Саша его первый не касался. Я на стороне сына. Может, даже хлеще поступил бы.



Помню, как Клебо Устюгова нагло объехал раз, второй. Просто нужно подходить по-русски и давать в морду. Но этого нельзя делать, к сожалению. Он подошёл извинился, всё. Ругать его не буду, он уже взрослый, знает, кто в каком котле варится. Я на трассе езжу и тоже стараюсь ставить таких негодяев на место», — приводит слова Большунова «Р-Спорт».