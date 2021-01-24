Белов: раз за разом наказывают только Россию. Дисквалификацию заслужили и финны

Российский лыжник Евгений Белов прокомментировал инцидент, произошедший на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Финн Йони Мяки подрезал Большунова, тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.
«Полностью поддерживаю Большунова и поступил бы аналогично на его месте. Не согласен с решением FIS дисквалифицировать только русскую команду, этого же заслуживали и финны. Раз за разом, случай за случаем мы, русские, видим, что дисквалифицируют и наказывают только Россию, и в дальнейшем таких ситуаций будет только больше. Будут наказывать страну, но отдельно взятый русский человек не даст себя обидеть. Если вас лишают медали не по вашей вине, а тот кто лишил этой медали, остаётся невиновным, о каком спокойствии может идти речь? Значит, ты просто овощ» — написал Белов на своей странице в «Инстаграме».
- 24 января 2021
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