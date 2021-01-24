Финн Мяки: я всё сделал правильно. А за толчок после финиша Большунов не извинился

Финский лыжник Йони Мяки прокомментировал инцидент, произошедший на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия). Мяки подрезал россиянина Александра Большунова, тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

«Когда мы вышли на финишную прямую, справа от меня было мало места, но Большунов решил обогнать меня по этой траектории. Я делал всё правильно. Не стоило ли мне выбрать другую линию? Может быть. Но я был впереди и выбрал оптимальную траекторию. Что касается толчка после финиша, это было непрофессионально. Он не извинился», — сказал Мяки в эфире Матч ТВ.