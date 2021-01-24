Вяльбе объяснила, почему сборная России не подала протест на дисквалификацию Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объяснила, почему сборная России решила не подавать протест на дисквалификацию Александра Большунова, лишившую первую сборную страны медали в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.

Финский лыжник Йони Мяки подрезал россиянина Большунова, тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение Александра российская команда была дисквалифицирована.

«Мы решили не подавать протест, потому что нет никакого смысла. Минут 15-20 пытались этому составу жюри объяснить, что они не правы. Уже подаём апелляцию в комитет по правилам и контролю. У них есть два пункта. Первый — поведение спортсмена, за что мы дисквалифицированы. Второе — они не считают, что финский спортсмен нарушил правила. С этой ситуацией мы абсолютно не согласны, считаем это грубым нарушением правил.

Понятно, что спортсмен на эмоциях. Собственно, он его не бил. Бил по снегу палкой. Пусть ещё несколько раз посмотрят видео. Но мне там уже просто нельзя было находиться, потому что я реально очень кричу. Боюсь, и меня сейчас ещё дисквалифицируют", — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».