«Я бы ещё и палкой врезала». Резцова — об инциденте с Большуновым

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала инцидент, произошедший на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Напомним, финн Йони Мяки подрезал россиянина Александра Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.
«Я бы на эмоциях тоже палкой махнула. Хотя он ни в чём не виноват, финишировать он мог в любом коридоре. Так что тактически финн всё правильно сделал.
Да и Большунова зря наказали. Ну махнул он на эмоциях, и что такого? А то, что он сбил его в финишном створе… Так он мог объяснить, что на скорости просто в него въехал, потому что не мог затормозить. Но я бы ещё и палкой врезала! Как дала бы ему палкой по спине, чтоб не пересекал мне лыжню», — приводит слова Резцовой ТАСС.
- 24 января 2021
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