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Семён Елистратов завоевал золото в многоборье на чемпионате Европы по шорт-треку

Семён Елистратов завоевал золото в многоборье на чемпионате Европы по шорт-треку
Другие / Конькобежный спорт 0
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Россиянин Семён Елистратов выиграл в третий раз в карьере чемпионат Европы по шорт-треку в многоборье. На соревнованиях в Гданьске (Польша) Елистратов набрал 71 очко, опередив итальянца Пьетро Сигеля и голландца Ицхака де Лата (по 55 очков).

У женщин бронзовым призёром в многоборье стала россиянка Софья Просвирнова (53 очка). Первое место заняла Сюзанне Схюлтинг (102) из Нидерландов, а серебро досталось немке Анне Зайдель (55).

Чемпионат Европы. Гданьск, Польша
Мужчины. Многоборье

1. Семён Елистратов (Россия) — 71 очко
2. Пьетро Сигель (Италия) — 55
3. Ицхак де Лат (Нидерланды) — 55…
5. Денис Айрапетян (Россия) — 35
6. Константин Ивлиев (Россия) — 34.

Женщины. Многоборье

1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) — 102 очка
2. Анна Зайдель (Германия) — 55
3. Софья Просвирнова (Россия) — 53
4. Екатерина Ефременкова (Россия) — 29…
9. Евгения Захарова ( Россия) — 5.

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