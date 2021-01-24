Семён Елистратов завоевал золото в многоборье на чемпионате Европы по шорт-треку

Россиянин Семён Елистратов выиграл в третий раз в карьере чемпионат Европы по шорт-треку в многоборье. На соревнованиях в Гданьске (Польша) Елистратов набрал 71 очко, опередив итальянца Пьетро Сигеля и голландца Ицхака де Лата (по 55 очков).

У женщин бронзовым призёром в многоборье стала россиянка Софья Просвирнова (53 очка). Первое место заняла Сюзанне Схюлтинг (102) из Нидерландов, а серебро досталось немке Анне Зайдель (55).

Чемпионат Европы. Гданьск, Польша

Мужчины. Многоборье

1. Семён Елистратов (Россия) — 71 очко

2. Пьетро Сигель (Италия) — 55

3. Ицхак де Лат (Нидерланды) — 55…

5. Денис Айрапетян (Россия) — 35

6. Константин Ивлиев (Россия) — 34.

Женщины. Многоборье

1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) — 102 очка

2. Анна Зайдель (Германия) — 55

3. Софья Просвирнова (Россия) — 53

4. Екатерина Ефременкова (Россия) — 29…

9. Евгения Захарова ( Россия) — 5.