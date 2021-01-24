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«Я могу легко понять Александра». Вяльбе — об инциденте с Большуновым

«Я могу легко понять Александра». Вяльбе — об инциденте с Большуновым
Другие / Лыжный спорт 0

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала инцидент, произошедший на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Напомним, финн Йони Мяки подрезал россиянина Александра Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

«Финский лыжник заблокировал Александра. Но у жюри, насколько я понимаю, другое мнение на этот счёт. Момент с палкой? Я могу легко понять Александра. Прекрасно понимаю, что он рассердился. Он должен был остыть, но я могу войти в его положение.

Извинения? Я и сама могла бы извиниться перед финном. Но вообще Александр ударил палкой лишь в снег», — приводит слова Вяльбе TV2.

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