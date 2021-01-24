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Экс-тренер финнов назвал Мяки виновником инцидента с Большуновым

Экс-тренер финнов назвал Мяки виновником инцидента с Большуновым
Другие / Лыжный спорт 0
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Бывший главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюрё признался, что считает финского лыжника Йони Мяки главным виновником в инциденте с россиянином Александром Большуновым.

«Произошедшее показало лишь непрофессионализм Мяки. Он был сосредоточен не на финальном отрезке гонки, а на том, как заблокировать Большунова. Это было совершенно излишне.

Он должен был действовать более разумно. Финляндия, вероятно, и так была бы второй. А теперь останется неприятное послевкусие», — приводит слова Кюрё Ilta-Sanomat.

Напомним, на финише эстафетной гонки Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. Финишировав Большунов врезался в финских лыжников, однако в видеообзор этот момент не попал. За неспортивное поведение российская команда с Большуновым была дисквалифицирована.

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