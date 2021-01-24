Норвежец Голберг отреагировал на столкновение Большунова и Мяки на финише эстафеты
Норвежский лыжник Пол Голберг прокомментировал столкновение россиянина Александра Большунова и финна Йони Мяки на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти.
Мяки подрезал россиянина, тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение Александра первая российская команда была дисквалифицирована и лишена медали.
«Сначала Большунову немного мешают в гонке. Но то, что происходит после, никак нельзя прощать. Я был в полном недоумении, когда видел это. Совершенно неожиданно. Я немного в шоке», — приводит слова Голберга NRK.
Сборная России не согласилась с решением жюри гонки, но не стала подавать протест, так как арбитры не сомневались в правильности действий финского лыжника.
Большунов проиграл, психанул и ударил соперника палкой. Команду России дисквалифицировали
У лидера российской сборной сдали нервы. Теперь его серьёзно накажут.
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