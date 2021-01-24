Норвежец Голберг отреагировал на столкновение Большунова и Мяки на финише эстафеты

Норвежский лыжник Пол Голберг прокомментировал столкновение россиянина Александра Большунова и финна Йони Мяки на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти.

Мяки подрезал россиянина, тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение Александра первая российская команда была дисквалифицирована и лишена медали.

«Сначала Большунову немного мешают в гонке. Но то, что происходит после, никак нельзя прощать. Я был в полном недоумении, когда видел это. Совершенно неожиданно. Я немного в шоке», — приводит слова Голберга NRK.

Сборная России не согласилась с решением жюри гонки, но не стала подавать протест, так как арбитры не сомневались в правильности действий финского лыжника.