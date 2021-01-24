Российские болельщики атаковали «инстаграм» финна Мяки после инцидента с Большуновым

Многие российские болельщики после инцидента, который произошёл на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия), оставили комментарии под последней публикацией финского лыжника Йони Мяки на его официальной странице в «Инстаграме».

Вот лишь некоторые комментарии россиян.

«Побоялся честной борьбы на финише? Александр – лучший!»

«Так поступают только слабаки».

«Посмотрим, кто будет радоваться в конце сезона».

«Чёрт, не спортивный и точно не мужской поступок».

«Нужно быть мужчиной. Тебе ещё повезло, что это не биатлон и у спортсменов нет винтовок»

«Поступил как крыса».

Напомним, Мяки подрезал россиянина Александра Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.