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Российские болельщики атаковали «инстаграм» финна Мяки после инцидента с Большуновым

Российские болельщики атаковали «инстаграм» финна Мяки после инцидента с Большуновым
Другие / Лыжный спорт 0
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Многие российские болельщики после инцидента, который произошёл на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия), оставили комментарии под последней публикацией финского лыжника Йони Мяки на его официальной странице в «Инстаграме».

Вот лишь некоторые комментарии россиян.

«Побоялся честной борьбы на финише? Александр – лучший!»
«Так поступают только слабаки».
«Посмотрим, кто будет радоваться в конце сезона».
«Чёрт, не спортивный и точно не мужской поступок».
«Нужно быть мужчиной. Тебе ещё повезло, что это не биатлон и у спортсменов нет винтовок»
«Поступил как крыса».

Напомним, Мяки подрезал россиянина Александра Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

Экс-тренер финнов назвал Мяки виновником инцидента с Большуновым
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