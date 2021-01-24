«Мяки создавал помехи Большунову». Шведский эксперт разобрал финиш эстафеты в Лахти

Эксперт SVT, бывший лыжник Матиас Фредрикссон детально разобрал столкновение россиянина Александра Большунова и финна Йони Мяки на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти и высказал мнение, что виноват был финн.

При выходе на финишную прямую Мяки подрезал россиянина, сместившись вправо, где бежал Большунов. Тот отмахнулся и ударил соперника палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение Александра первая российская команда была дисквалифицирована и лишена медали.



«Мы видим, как два гонщика выходят на финишную прямую. Мяки первым, а Большунов за ним, но на большей скорости. Если прокрутить назад, то мы увидим, что на самом деле произошло. Если остановить картинку, то видно, что Мяки выбирает средний коридор. Он находится по центру финишной прямой.

Когда Мяки понимает, что скорость Большунова выше, то решает резко уйти вправо. Если мы остановим картинку, то видно, что на самом деле он делает это, чтобы помешать Большунову. Не очень по-спортивному! Видно, что произошёл контакт с Большуновым.

У Большунова не было шанса найти коридор, и ничего не оставалось делать, как только остановиться. Мяки однозначно помешал ему, Большунов проиграл финиш полностью. Он начинает лупить Мяки палкой – этого делать не нужно. А действиям Большунова за финишной чертой нет места ни на какой спортивной арене. Он въезжает в Мяки и валит того с ног.

Правила гласят, что нельзя создавать помехи другим лыжникам. Ты можешь менять коридор, если при этом не мешаешь другому лыжнику. Для меня совершенно очевидно, что Мяки создавал помехи Большунову. В итоге Большунов и российская команда были дисквалифицированы на сегодняшнюю гонку.

А для Финляндии и Мяки это вообще не имело никаких последствий – даже предупреждения. И я считаю, что это неправильно. Дисквалификация же России сомнению не подлежит: нельзя врезаться в другого лыжника после финиша», – приводит слова Фредрикссона SVT.