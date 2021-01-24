Главный тренер финнов сообщил подробности о состоянии Мяки, в которого врезался Большунов

Главный тренер сборной Финляндии Теэму Пасанен раскрыл подробности состояния финского лыжника Йони Мяки. Ранее сообщалось, что Мяки получил травму из-за того, что в него врезался россиянин Александр Большунов после финиша эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).



«Я сразу постарался узнать, случилось ли что-нибудь с Йони. Это была действительно очень опасная ситуация. Ему грозила травма. Однако сейчас кажется, что ничего страшного для здоровья Мяки не произошло», — приводит слова Пасанена YLE.

Напомним, во время эстафеты Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. Придя к финишу, Большунов врезался в финских лыжников, однако в видеообзор этот момент не попал. За неспортивное поведение российская команда с Большуновым была дисквалифицирована.