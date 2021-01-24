Конькобежец Артём Арефьев первенствовал на дистанции 500 м на этапе КМ в Херенвене

Российские конькобежцы завоевали пять медалей во второй день этапа Кубка мира в Херенвене (Нидерланды). На дистанции 500 м с личным рекордом первенствовал Артём Арефьев. Павел Кулижников показал лучшее время во втором дивизионе.
На дистанции 1000 м Кулижников стал бронзовым призёром. Два первых места заняли голландцы — Томас и Кай Фербай.
Ещё одну бронзу в копилку сборной России добавил Сергей Трофимов на дистанции 5000 м. Он уступил голландцам Патрику Русту и Свену Крамеру.
На дистанции 500 м у женщин россиянки Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина уступили только голландке Фемке Кок.
Конькобежный спорт. Кубок мира. Первый этап. Херенвен, Нидерланды
Мужчины. 500 м
1. Артём Арефьев (Россия) – 34,459.
2. Дай Дай Нтаб (Нидерланды) – 34,652.
3. Леннарт Велема (Нидерланды) – 34,740…
7. Виктор Муштаков (Россия) – 34,796.
Дивизион «Б». 1. Павел Кулижников (Россия) – 34,798.
1000 м
1. Томас Крол (Нидерланды) – 1.07,486.
2. Кай Фербай (Нидерланды) – 1.07,579.
3. Павел Кулижников (Россия) – 1.07,632…
11. Руслан Мурашов (Россия) – 1.08,947.
12. Виктор Муштаков (Россия) – 1.09,097.
13. Артём Арефьев (Россия) – 1.09,298.
5000 м
1. Патрик Руст (Нидерланды) – 6.05,145.
2. Свен Крамер (Нидерланды) – 6.11,809.
3. Сергей Трофимов (Россия) – 6.11,945…
9. Данила Семериков (Россия) – 6.18,446.
10. Руслан Захаров (Россия) – 6.19,029.
Женщины. 500 м
1. Фемке Кок (Нидерланды) – 37,276.
2. Ангелина Голикова (Россия) – 37,303.
3. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,406…
8. Ирина Кузнецова (Россия) – 38,064…
- 24 января 2021
-
23:31
-
23:13
-
22:49
-
22:32
-
22:06
-
22:02
-
21:39
-
21:12
-
21:01
-
20:51
-
20:16
-
20:11
-
19:44
-
19:27
-
19:07
-
18:42
-
18:00
-
17:30
-
17:21
-
17:16
-
17:11
-
17:02
-
16:51
-
16:10
-
15:58
-
15:48
-
15:40
-
15:25
-
15:17
-
15:10
-
15:08
-
14:52
-
14:47
-
14:41
-
14:37