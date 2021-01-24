Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Конькобежец Артём Арефьев первенствовал на дистанции 500 м на этапе КМ в Херенвене

Конькобежец Артём Арефьев первенствовал на дистанции 500 м на этапе КМ в Херенвене
Другие / Конькобежный спорт 0
Аудио-версия:

Российские конькобежцы завоевали пять медалей во второй день этапа Кубка мира в Херенвене (Нидерланды). На дистанции 500 м с личным рекордом первенствовал Артём Арефьев. Павел Кулижников показал лучшее время во втором дивизионе.

На дистанции 1000 м Кулижников стал бронзовым призёром. Два первых места заняли голландцы — Томас и Кай Фербай.

Ещё одну бронзу в копилку сборной России добавил Сергей Трофимов на дистанции 5000 м. Он уступил голландцам Патрику Русту и Свену Крамеру.

На дистанции 500 м у женщин россиянки Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина уступили только голландке Фемке Кок.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Первый этап. Херенвен, Нидерланды
Мужчины. 500 м

1. Артём Арефьев (Россия) – 34,459.
2. Дай Дай Нтаб (Нидерланды) – 34,652.
3. Леннарт Велема (Нидерланды) – 34,740…
7. Виктор Муштаков (Россия) – 34,796.
Дивизион «Б». 1. Павел Кулижников (Россия) – 34,798.

1000 м

1. Томас Крол (Нидерланды) – 1.07,486.
2. Кай Фербай (Нидерланды) – 1.07,579.
3. Павел Кулижников (Россия) – 1.07,632…
11. Руслан Мурашов (Россия) – 1.08,947.
12. Виктор Муштаков (Россия) – 1.09,097.
13. Артём Арефьев (Россия) – 1.09,298.

5000 м

1. Патрик Руст (Нидерланды) – 6.05,145.
2. Свен Крамер (Нидерланды) – 6.11,809.
3. Сергей Трофимов (Россия) – 6.11,945…
9. Данила Семериков (Россия) – 6.18,446.
10. Руслан Захаров (Россия) – 6.19,029.

Женщины. 500 м

1. Фемке Кок (Нидерланды) – 37,276.
2. Ангелина Голикова (Россия) – 37,303.
3. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,406…
8. Ирина Кузнецова (Россия) – 38,064…

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021