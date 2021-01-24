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Конькобежец Артём Арефьев первенствовал на дистанции 500 м на этапе КМ в Херенвене

Российские конькобежцы завоевали пять медалей во второй день этапа Кубка мира в Херенвене (Нидерланды). На дистанции 500 м с личным рекордом первенствовал Артём Арефьев. Павел Кулижников показал лучшее время во втором дивизионе.

На дистанции 1000 м Кулижников стал бронзовым призёром. Два первых места заняли голландцы — Томас и Кай Фербай.

Ещё одну бронзу в копилку сборной России добавил Сергей Трофимов на дистанции 5000 м. Он уступил голландцам Патрику Русту и Свену Крамеру.

На дистанции 500 м у женщин россиянки Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина уступили только голландке Фемке Кок.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Первый этап. Херенвен, Нидерланды

Мужчины. 500 м

1. Артём Арефьев (Россия) – 34,459.

2. Дай Дай Нтаб (Нидерланды) – 34,652.

3. Леннарт Велема (Нидерланды) – 34,740…

7. Виктор Муштаков (Россия) – 34,796.

Дивизион «Б». 1. Павел Кулижников (Россия) – 34,798.

1000 м

1. Томас Крол (Нидерланды) – 1.07,486.

2. Кай Фербай (Нидерланды) – 1.07,579.

3. Павел Кулижников (Россия) – 1.07,632…

11. Руслан Мурашов (Россия) – 1.08,947.

12. Виктор Муштаков (Россия) – 1.09,097.

13. Артём Арефьев (Россия) – 1.09,298.

5000 м

1. Патрик Руст (Нидерланды) – 6.05,145.

2. Свен Крамер (Нидерланды) – 6.11,809.

3. Сергей Трофимов (Россия) – 6.11,945…

9. Данила Семериков (Россия) – 6.18,446.

10. Руслан Захаров (Россия) – 6.19,029.

Женщины. 500 м

1. Фемке Кок (Нидерланды) – 37,276.

2. Ангелина Голикова (Россия) – 37,303.

3. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,406…

8. Ирина Кузнецова (Россия) – 38,064…