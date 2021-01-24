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18-летний российский шахматист Есипенко обыграл Карлсена на супертурнире в Вейк-ан-Зее

18-летний российский шахматист Есипенко обыграл Карлсена на супертурнире в Вейк-ан-Зее
Другие / Шахматы 0
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В восьмом туре супертурнира Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зее 18-летний российский шахматист Андрей Есипенко белыми фигурами обыграл чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. Норвежец после 32-го хода остановил часы, признав поражение.

В ещё одной результативной партии восьмого тура иранец Алиреза Фируджа чёрными обыграл Пенталу Харикришну из Индии и стал единоличным лидером турнира. Есипенко — один из четырёх шахматистов, делящих 2-5-е места.

Положение после 8-го тура

1. Алиреза Фируджа — 5,5
2-5. Аниш Гири, Фабиано Каруана, Андрей Есипенко, Йорден Ван Форест — по 5
6. Нильс Гранделиус — 4,5
7-8. Пентала Харикришна, Магнус Карлсен — по 4
9. Радослав Войташек — 3,5
10-13. Ян-Кшиштоф Дуда, Максим Вашье-Лаграв, Арьян Тари, Давид Антон — по 3
14. Александр Донченко — 2,5.

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