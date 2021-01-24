Гандболистки ЦСКА разгромили «Рымнику Вылча» в Лиге чемпионов

Гандболистки ЦСКА в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов нанесли поражение румынской команде «Рымнику Вылча» со счётом 34:24. В составе российского клуба 7 мячей забросила Марина Судакова. Столько же раз в «Вылче» отличилась Асма Эльгауи. По 5 мячей в составе российской команды забили Полина Ведехина и Антонина Скоробогатченко. Полина Горшкова и Дарья Дмитриева отличились по 4 раза.
После 10 матчей в активе ЦСКА 17 очков. Российская команда занимает второе место в группе В, уступая только венгерскому «Дьёру», набравшему 18 очков в 11 играх.
В следующем матче 31 января ЦСКА на своей площадке примет аутсайдера группы — хорватскую «Подравку».
Гандбол. Женщины. Лига чемпионов. Группа В
«Рымнику Вылча» (Румыния) – ЦСКА (Россия) – 24:34 (9:17).
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