Тренер сборной США — о моменте с Большуновым: дисквалификация – лишь начало проблем России
Тренер сборной США по лыжным гонкам Мэтт Уиткомб поделился мнением об инциденте, который случился на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Напомним, финский лыжник Йони Мяки подрезал россиянина Александра Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. Придя к финишу, Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.
«Откровенно говоря, этот приём в исполнении Большунова никуда не годится. Если бы это сделал любой американский спортсмен, его бы немедленно отправили домой и исключили из команды. Дисквалификация будет лишь началом их проблем», — написал Уиткомб на своей официальной странице в «Твиттере».
Главный тренер финнов сообщил подробности о состоянии Мяки, в которого врезался Большунов
Рекомендуем вам
- 25 января 2021
-
01:05
-
01:03
-
00:43
-
00:30
- 24 января 2021
-
23:58
-
23:53
-
23:31
-
23:13
-
22:49
-
22:32
-
22:06
-
22:02
-
21:39
-
21:12
-
21:01
-
20:51
-
20:16
-
20:11
-
19:44
-
19:27
-
19:07
-
18:42
-
18:00
-
17:30
-
17:21
-
17:16
-
17:11
-
17:02
-
16:51
-
16:10
-
15:58
-
15:48
-
15:40
-
15:25
-
15:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам