Тренер сборной США — о моменте с Большуновым: дисквалификация – лишь начало проблем России

Тренер сборной США по лыжным гонкам Мэтт Уиткомб поделился мнением об инциденте, который случился на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Напомним, финский лыжник Йони Мяки подрезал россиянина Александра Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. Придя к финишу, Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.



«Откровенно говоря, этот приём в исполнении Большунова никуда не годится. Если бы это сделал любой американский спортсмен, его бы немедленно отправили домой и исключили из команды. Дисквалификация будет лишь началом их проблем», — написал Уиткомб на своей официальной странице в «Твиттере».

Главный тренер финнов сообщил подробности о состоянии Мяки, в которого врезался Большунов