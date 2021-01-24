Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Тренер сборной США — о моменте с Большуновым: дисквалификация – лишь начало проблем России

Тренер сборной США — о моменте с Большуновым: дисквалификация – лишь начало проблем России
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной США по лыжным гонкам Мэтт Уиткомб поделился мнением об инциденте, который случился на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Напомним, финский лыжник Йони Мяки подрезал россиянина Александра Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. Придя к финишу, Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

«Откровенно говоря, этот приём в исполнении Большунова никуда не годится. Если бы это сделал любой американский спортсмен, его бы немедленно отправили домой и исключили из команды. Дисквалификация будет лишь началом их проблем», — написал Уиткомб на своей официальной странице в «Твиттере».

Главный тренер финнов сообщил подробности о состоянии Мяки, в которого врезался Большунов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021