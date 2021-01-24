Российские гандболисты не сумели выйти в четвертьфинал ЧМ-2021, уступив Швеции

Мужская сборная России по гандболу не сумела выйти в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Египте. В матче третьего тура основного раунда в группе IV против команды Швеции подопечным Велимира Петковича нужна была только победа, однако встреча прошла под диктовку соперника. Российские гандболисты уступили со счётом 20:34 и завершили участие на турнире.
Самым результативным игроком в составе сборной России стал Александр Котов, забивший 5 мячей. По три раза отличились Денис Васильев и Павел Андреев.
Напомним, российские гандболисты заняли первое место в подгруппе предварительного раунда. Начав с ничьей с белорусами, россияне затем обыграли словенцев и команду Южной Кореи. В основном раунде сборная России уступила команде Египта и обыграла Северную Македонию.
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Каир, Египет
Основной раунд. Группа IV. Третий тур
Россия – Швеция – 20:34 (8:17).
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