Игрок сборной Швеции — о победе в матче с Россией: честно говоря, я не верил в это

Гандболист сборной Швеции Джим Готфридссон поделился эмоциями после победы в матче с российскими гандболистами (34:20) на чемпионате мира в Египте.



«Честно говоря, я не верил в это. Это просто фантастика: быть здесь и знать, что скоро мы будем играть в четвертьфинале чемпионата мира. Это очень здорово. Наши старания принесли результат. Это большой успех для нашей сборной. Думаю, что шведские СМИ и все наши болельщики довольны нами, а мы довольны собой», — приводит слова Готфридссона Expressen.



Отметим, что поражение в поединке с национальной командой Швеции лишило сборную России шансов на выход в четвертьфинал чемпионата мира.



Напомним, российские гандболисты заняли первое место в подгруппе предварительного раунда. Начав с ничьей с белорусами, россияне затем обыграли словенцев и команду Южной Кореи. В основном раунде сборная России уступила команде Египта и обыграла Северную Македонию.

Российские гандболисты не сумели выйти в четвертьфинал ЧМ-2021, уступив Швеции