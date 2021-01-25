Рейс-директор FIS оценил возможность отстранения Большунова от чемпионата мира

Рейс-директор по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньере рассказал, что должно произойти, чтобы россиянина Александра Большунова отстранили от чемпионата мира.

Напомним, на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

«Мы не используем такой подход. Не говорю, что это невозможно. Но в таком случае подобные инциденты должны повторяться.

Если один и тот же человек совершит подобное несколько раз, то, наверное, можно собрать всё вместе и отстранить его от соревнований. Но нужно сделать что-то совершенно ужасное, чтобы получить такую дисквалификацию. Что-то очень серьёзное», — цитирует Миньере Aftonbladet.