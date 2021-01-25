РУСАДА решило не оспаривать вердикт CAS по России

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) решило не подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) к РУСАДА.
Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.
«Детально изучив полный текст решения, РУСАДА решительно не согласно с его выводами в отношении утверждаемых манипуляций с данными. По мнению РУСАДА, такие суждения основываются на неверной и односторонней оценке фактов. Мы сожалеем, что CAS не принял во внимание детально изложенные доводы и доказательства, представленные РУСАДА, а также иными лицами, вступившими в дело, на протяжении всего производства по делу.
Ставя во главу угла интересы российских спортсменов и российского спорта в целом, а также исходя из необходимости достижения правовой определённости, РУСАДА приняло решение не оспаривать решение CAS в Федеральном (Верховном) суде Швейцарии. РУСАДА полагает, что «настоящая глава была закрыта», и привержено работать с ВАДА с целью достижения полного восстановления статуса РУСАДА.
РУСАДА верит, что данный процесс будет конструктивным, основанным на прозрачной и реалистичной «дорожной карте» в соответствии с обязательствами РУСАДА, предусмотренными нормами Кодекса ВАДА. РУСАДА продолжит защищать права «чистых» российских атлетов, чтобы противостоять дискриминации в отношении российского спорта в любой её форме», — отмечается в заявлении организации.
- 25 января 2021
-
10:10
-
09:21
-
09:12
-
01:05
-
01:03
-
00:43
-
00:30
- 24 января 2021
-
23:58
-
23:53
-
23:31
-
23:13
-
22:49
-
22:32
-
22:06
-
22:02
-
21:39
-
21:12
-
21:01
-
20:51
-
20:16
-
20:11
-
19:44
-
19:27
-
19:07
-
18:42
-
18:00
-
17:30
-
17:21
-
17:16
-
17:11
-
17:02
-
16:51
-
16:10
-
15:58
-
15:48