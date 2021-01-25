Чемпион ОИ Зимятов — о поступке Большунова: сегодня ты на коне, а завтра по морде получил

Четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов прокомментировал поступок россиянина Александра Большунова на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Напомним, финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

«В этом плане звёздная болезнь ему не грозит. Не такой он человек. А то, что проиграл… Лыжный спорт тем и интересен, что сегодня ты на коне и великий, а завтра получил по морде и спустился на землю. Что очень полезно.

Тот же Большунов, я уверен, станет теперь ещё больше работать, чтобы никому не позволить себя остановить», — приводит слова Зимятова «RT на русском».