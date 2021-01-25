РУСАДА: на серверах Московской лаборатории нет следов существования копии LIMS

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), ссылаясь на слова специалистов Лаборатории Касперского, заявили что на серверах Московской антидопинговой лаборатории нет следов существования копии базы данных (LIMS) осведомителя Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«ВАДА не представило доказательств того, что оно провело надлежащую проверку подлинности и целостности копии LIMS осведомителя. К сожалению, закономерные вопросы и опасения РУСАДА относительно подлинности и целостности копии LIMS осведомителя, поддерживаемые экспертом-криминалистом, не были в полной мере сняты ВАДА.

Лаборатория Касперского, напротив, смогла установить, что на серверах Московской лаборатории нет и следов существования копии LIMS осведомителя. Другими словами, она никогда не существовала на серверах Московской лаборатории и создавалась отдельно, вне Московской лаборатории. ВАДА не оспорило эти выводы.

В связи с этим следует отметить, что пользователи системы tim-sobolevsky и oleg.migachev, являющиеся бывшими сотрудниками Московской лаборатории, которые выехали в США незадолго до отъезда туда Григория Родченкова, более 350 раз осуществляли удалённый доступ к LIMS Московской лаборатории из США до июня 2016 года, то есть до того, как ВАДА получило копию LIMS осведомителя в октябре 2017 года», — отмечается в документе.