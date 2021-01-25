Нисканен: я хотел похлопать Большунова по плечу, а Червоткин подошёл и показал кулак

Финский лыжник Ийво Нисканен рассказал, что произошло после финиша эстафеты в Лахти (Финляндия), где сборная России заработала дисквалификацию из-за поступка Александра Большунова.
Напомним, финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.
«Я хотел похлопать Большунова по плечу и поблагодарить его за соревнование, а Червоткин подошёл и показал кулак», — приводит слова Нисканена Dagbladet.
«Червоткин прямо кипел», — добавил Мяки.
Победителями эстафетной гонки стали норвежцы Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Сьюр Рёте и Симен Хегстад Крюгер. Сборная Финляндии (Пертту Хювяринен, Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Йони Мяки) финишировала второй. Третье место заняла вторая российская команда в составе Ильи Семикова, Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова.
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