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Нисканен: я хотел похлопать Большунова по плечу, а Червоткин подошёл и показал кулак

Нисканен: я хотел похлопать Большунова по плечу, а Червоткин подошёл и показал кулак
Другие / Лыжный спорт 0
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Финский лыжник Ийво Нисканен рассказал, что произошло после финиша эстафеты в Лахти (Финляндия), где сборная России заработала дисквалификацию из-за поступка Александра Большунова.

Напомним, финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

«Я хотел похлопать Большунова по плечу и поблагодарить его за соревнование, а Червоткин подошёл и показал кулак», — приводит слова Нисканена Dagbladet.

«Червоткин прямо кипел», — добавил Мяки.

Победителями эстафетной гонки стали норвежцы Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Сьюр Рёте и Симен Хегстад Крюгер. Сборная Финляндии (Пертту Хювяринен, Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Йони Мяки) финишировала второй. Третье место заняла вторая российская команда в составе Ильи Семикова, Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова.

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