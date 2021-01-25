На Александра Большунова подали заявление в финскую полицию

На российского лыжника Александра Большунова подали заявление в полицию Лахти (Финляндия), где в минувшие выходные прошёл этап Кубка мира. Об этом сообщает финский телеканал MTV.

Напомним, на финише эстафетной гонки финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

Кто именно подал заявление на действия Большунова, не сообщается. Известно, что это были «два гражданина». Спортсмену вменяется нанесение увечий. Полиции предстоит сперва рассмотреть, соответствовали ли действия Большунова этой статье, затем будет принято решение о том, будет ли начато предварительное расследование инцидента.