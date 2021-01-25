Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Мяки прошёл медобследование после столкновения с Большуновым. У него выявили травму руки

Мяки прошёл медобследование после столкновения с Большуновым. У него выявили травму руки
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Финский лыжник Йони Мяки, который столкнулся с Александром Большуновым в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия), сегодня, 25 января, прошёл медицинское обследование, которое показало степень его травм. У спортсмена выявили травму руки. Об этом сообщает Dagbladet.

Напомним, на финише эстафетной гонки Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

Победителями эстафетной гонки стали норвежцы Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Сьюр Рёте и Симен Хегстад Крюгер. Сборная Финляндии (Пертту Хювяринен, Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Йони Мяки) финишировала второй. Третье место заняла вторая российская команда в составе Ильи Семикова, Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова.

На Александра Большунова подали заявление в финскую полицию
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021