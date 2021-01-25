Елена Исинбаева: сегодня я бабушка

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева опубликовала фото с куклой в своём «инстаграме».

«Сегодня я бабушка», — подписала снимок спортсменка.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Исинбаевой.

Помимо двух золотых олимпийских медалей в активе Исинбаевой бронза Игр-2012. Елена — трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе, четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. С августа 2016 года Исинбаева — член МОК.

28 июня 2014 года Исинбаева родила дочь Еву. В декабре того же года Елена вышла замуж за Никиту Петинова. 14 февраля 2018 года у них родился второй ребёнок — мальчик Добрыня. В 2020 году Елена приняла участие в съёмках «Ледникового периода». Она была постоянным членом жюри шоу.