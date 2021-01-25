Вяльбе: Большунов побывал в полиции? Первый раз слышу, Саша улетел в Швецию

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала новость о том, что на российского лыжника Александра Большунова подали заявление в полицию.
Напомним, на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована. Сегодня, 25 января, стало известно, что на Большунова подали заявление в финскую полицию.
«Что? Саша побывал в полиции? Ничего не знаю о заявлении финнов, первый раз об этом слышу. Саша вместе со всеми сегодня утром улетел в Швецию (на следующий этап Кубка мира. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Вяльбе Sport24.
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