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Вяльбе: Большунов побывал в полиции? Первый раз слышу, Саша улетел в Швецию

Вяльбе: Большунов побывал в полиции? Первый раз слышу, Саша улетел в Швецию
Другие / Лыжный спорт 0

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала новость о том, что на российского лыжника Александра Большунова подали заявление в полицию.

Напомним, на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована. Сегодня, 25 января, стало известно, что на Большунова подали заявление в финскую полицию.

«Что? Саша побывал в полиции? Ничего не знаю о заявлении финнов, первый раз об этом слышу. Саша вместе со всеми сегодня утром улетел в Швецию (на следующий этап Кубка мира. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Вяльбе Sport24.

В финской полиции прокомментировали подачу заявления на Александра Большунова
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