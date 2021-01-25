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Гимнастка Солдатова показала яркое фото с верблюдом из зоопарка в Дубае

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова разместила на своей странице в «Инстаграме» новые фото и видео, сделанные в зоопарке Дубая. На первом фото спортсменка изображена в компании с верблюдом.

«Вчера побывала в дубайском зоопарке. Получила массу положительных эмоций! Приятно было видеть прекрасное содержание животных, за которыми ухаживают с огромной любовью!

Какой кадр больше по душе? Мне второй! Прям большая версия моего Синабончика!» — подписала она пост.

Посмотреть фото и видео можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016). В декабре 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.