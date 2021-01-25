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Крянин — о заявлении в полицию на Большунова: зная характер финнов, это было ожидаемо

Крянин — о заявлении в полицию на Большунова: зная характер финнов, это было ожидаемо
Другие / Лыжный спорт 0
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Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал новость о том, что на действующего обладателя «Большого хрустального глобуса» россиянина Александра Большунова подали заявление в финскую полицию.

На финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

«Зная характер финнов, это было ожидаемо. Пусть подают свои заявления, что теперь? Думаю, это финская федерация заступается за своих ребят. Теперь будет целое разбирательство. Но я не уверен, что возможно доказать умысел со стороны нашего спортсмена», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Юрий Бородавко прокомментировал новость о подаче заявления на Большунова в финскую полицию
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