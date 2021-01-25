«Это граничит с полным бредом». Юрист — о подаче заявления на Большунова в финскую полицию

Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал новость о том, что на российского лыжника Александра Большунова подали заявление в финскую полицию.

«Это граничит с полным бредом. Уж не знаю, какие там особенности финского законодательства, но если бы такое произошло в России, то можно было бы, если очень сильно-сильно захотеть, натянуть мелкое хулиганство и административку, пренебрежение общественным порядком. Но и это с большой натяжкой. Бредовая история», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована. Сегодня, 25 января, стало известно, что на Большунова подали заявление в финскую полицию.